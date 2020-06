Illumia: con Helbiz, ripartenza sostenibile sui monopattini

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Ripartenza all'insegna della sostenibilità per Illumia che ha siglato un accordo con Helbiz per una mobilità sostenibile a Bologna . Da oggi il player energetico metterà a disposizione dei suoi dipendenti una piccola flotta di monopattini elettrici Helbiz per muoversi attraverso la città in modo smart e sostenibile. Anche alla luce delle restrizioni di mobilità pubblica dovute all'emergenza Covid.

Illumia, spiega una nota, non è nuova a scelte pioneristiche in campo di mobilità sostenibile: nel 2016 ha per prima avuto l'intuizione di abbinare alla fornitura di energia elettrica e gas naturale la vendita di biciclette elettriche targate Illumia e da anni mette a disposizione dei dipendenti una flotta di biciclette elettriche che possono essere utilizzate in tutta libertà dai collaboratori per muoversi agilmente nella città di Bologna, a misura di due ruote.

"Vogliamo favorire il più possibile una ripartenza anche 'fisica' dei nostri collaboratori, perché guardarsi negli occhi è tutta un'altra storia. Stiamo infatti già ripartendo su base volontaria con sanificazione degli uffici, controllo temperatura, mascherina e tutto quanto previsto dai protocolli approvati" ha dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia.

"Ci piacerebbe allargare il servizio anche alla città. Illumia ed Helbiz sono pronti, attendiamo il bando del Comune, per realizzare uno sharing cittadino rispettando tutte le norme".

"Siamo entusiasti di questa partnership con Illumia che è già nota sul territorio per il suo impegno verso la sostenibilità.

Bologna è una città che sta dimostrando sempre maggiore attenzione verso la mobilità green e sappiamo che il Comune ha appena intrapreso un percorso con l'obiettivo di realizzare nuove infrastrutture e itinerari per le bici" ha commentato Luca Santambrogio, Country Manager di Helbiz. " (ANSA).