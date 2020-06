A Modena la Festa nazionale dell'Unità

La festa nazionale dell'Unità quest'anno si farà e sarà ospitata da Modena dal 26 agosto al 13 settembre. La notizia arriva dalla conferenza stampa del Pd modenese che questa mattina ha presentato la prima festa dell'Unità locale che riparte in Italia dopo il lockdown: si terrà a Modena dal 12 giugno al 5 luglio. Queste giornate saranno il banco di prova per la kermesse nazionale di fine agosto-metà settembre.

"Le Feste dell'Unità del 2020 saranno diverse e nuove - ha detto Stefano Vaccari, responsabile nazionale Organizzazione Pd - Le abbiamo ripensate assieme a un ripensamento complessivo del modo di essere un partito delle persone e digitale, che convive con il coronavirus, senza rinunciare ad essere comunità, a mobilitare energie, a fare iniziativa politica in forme nuove. Modena farà da apripista per dimostrare che le Feste si possono svolgere in sicurezza ed essere percepite come tali".