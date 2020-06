Prodi promuove ciclo di incontri su 'Bologna al futuro'

Tre incontri per parlare di 'Bologna al futuro', ovvero delle sfide che attendono la città nei prossimi anni. Li ha organizzati e promossi Romano Prodi, con la sua fondazione per la Collaborazione fra i popoli in collaborazione con numerose istituzioni e realtà cittadine. Sono in programma, dalle 18 alle 20, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18, si terranno indiretta streaming su varie piattaforme e riguarderanno vari aspetti della vita della città, con il coinvolgimento di numerosi ospiti.

"Ci stiamo lavorando da tempo - ha spiegato Prodi, presentando l'iniziativa su 'Cantiere Bologna', uno dei partner dell'iniziativa - ci siamo chiesti se fosse opportuno rinviare, ma non abbiamo voluto farlo per non andare troppo vicino alle elezioni comunali dell'anno prossimo. Vogliamo aprire un dibattito sul nostro al futuro, che sia libero dalla strumentalizzazione politica".

Fra i punti che saranno affrontati le reti territoriali, i trasporti, la sanità, la casa, la produzione industriale e l'innovazione. "Bologna - ha detto Prodi - non è Parigi o Londra, non è una metropoli, ma l'Emilia lo è e per questo è importante la rete. Tutti insieme possiamo avere ruolo culturale e scientifico serio in Europa e nel mondo".