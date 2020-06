Polstrada sequestra 17 'Vespe' d'epoca

La polizia Stradale di Bologna Sud, impegnata in A1, ha sequestrato 17 'Vespe' d'epoca, tutti mezzi perfettamente restaurati ma con documentazione contraffatta e numeri di matricola ribattuti. L'operazione, ribattezzata '50 Special', è scattata dopo il controllo di un rimorchio agganciato ad un camion con targa tedesca, partito dalla provincia di Napoli e diretto in Germania.

A bordo del tir c'erano tre cittadini campani pluripregiudicati, che hanno tentato di giustificarsi esibendo le carte di circolazione delle 'Vespe', poi risultate false. Una volta giunti in Germania, dove il valore degli scooter può raddoppiare rispetto all'Italia, sarebbero state nazionalizzate e, quindi, 'ripulite', per poi essere reimmesse in un canale commerciale apparentemente lecito.