Anziana scomparsa a Bologna, ricerche in corso di Ps e Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAG - Sono in corso le ricerche di una anziana di 75 anni, Silvana Deotto, residente a Bologna, che è uscita di casa domenica scorsa e non è più rientrata. Non avendo sue notizie, la nipote lunedì ha presentato denuncia alla polizia. L'anziana, che come ha ricostruito la polizia era abituata a fare lunghe passeggiate anche nelle zone boschive, si è allontanata senza portare con se il telefono cellulare. Al momento le ricerche, a cui stanno partecipando anche i Vigili del fuoco, si stanno concentrando nella zona del Savena, seguendo il torrente, e nell'area tra Rastignano e Pianoro.

