Dall'E-R bonus affitto, 15 milioni per famiglie e studenti

Per aiutare famiglie in difficoltà, studenti universitari o lavoratori che non riescono a pagare l'affitto, anche per le conseguenze dell'emergenza coronavirus, la Regione Emilia-Romagna ha varato un piano da quasi 15 milioni di euro. Le risorse, messe a disposizione dal bilancio regionale (10 milioni) e dalla dotazione 2020 del Fondo statale per il sostegno alla locazione (4,9 milioni), saranno distribuite ai distretti sanitari o gestiti direttamente dai Comuni e verranno usati per scorrere le graduatorie del bando regionale affitti 2019 o per finanziare le nuove misure.

Il bando regionale, presentato in videoconferenza stampa dal governatore Stefano Bonaccini e dalla vicepresidente con delega al Welfare e alle Politiche abitative Elly Schlein, prevede un bonus affitto fino a 1.500 euro per le famiglie più bisognose, parametrato anche in base alla riduzione di reddito determinata dall'emergenza Covid-19. E' incluso anche un sostegno, da duemila a tremila euro, per i proprietari che accettano di rinegoziare il contratto d'affitto, di convertirlo in affitto a canone concordato o che decidano di stipularne uno nuovo. Alle agevolazioni hanno diritto anche gli universitari, iscritti e domiciliati in Emilia-Romagna, e a chi è in una situazione di forte emergenza, cioè i nuclei familiari con reddito Isee inferiore a 3mila euro, in questo caso a prescindere dal calo reddituale. "Questo è il primo fondamentale tassello del nuovo piano per la casa - ha spiegato Schlein - che intendiamo realizzare per il sostegno al diritto all'abitare. Un aiuto concreto anche per arginare gli effetti che ha avuto l'emergenza Covid sulle famiglie". "Ci aspettano mesi difficili - ha aggiunto Bonaccini - se agiremo insieme potremo superarli e intercettare ancora la ripresa". (ANSA).