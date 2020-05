Maltempo: vento forte e temporali in Emilia-Romagna

Un significativo aumento delle condizioni di instabilità sui settori occidentali dell'Emilia-Romagna è atteso nella seconda parte della giornata di oggi, 14 maggio. In un'allerta meteo diffusa da Arpae si prevede attività temporalesca anche organizzata in ulteriore intensificazione nelle ore serali e notturne sui rilievi centro occidentali e sulla pianura occidentale. I fenomeni risulteranno in attenuazione già dalle prime ore del mattino di venerdì 15 Maggio, esaurendosi poi dalle ore pomeridiane.

Contestualmente è atteso un rinforzo della ventilazione sud-occidentale in area appenninica; sono previsti venti fino a Beaufort 9 (75/88 Km /h) sui settori di crinale appenninico centro-occidentale con raffiche anche superiori e stimate attorno ai 100 Km /h. Venti fino a Beaufort 8 (62/74 Km/h ) invece sui crinali appenninici orientali, su tutta la fascia collinare della regione e temporaneamente sulla pianura occidentale. Ventilazione in attenuazione poi dalle ore serali di venerdì 15.