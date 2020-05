Tintarella al parco a Rimini, la Municipale fa alzare tutti

Molte persone hanno scelto di passare il pomeriggio al parco XXV Aprile di Rimini.

Particolarmente scenografica l'area attorno al ponte di Tiberio dove il giardino terrazzato ha fatto gola a molti riminesi, anche compagnie di amici, che hanno scelto di fermarsi lì a godersi il sole e l'aria aperta. Attorno alle 17 sono arrivati due quad della polizia municipale. Scesi dai mezzi, gli agenti hanno fatto cenno con le braccia alla folla di alzarsi, invitando le persone svestite a rivestirsi e a non sostare, ribadendo i motivi per cui è possibile uscire di casa, tra cui l'attività motoria. Non contemplata dunque la tintarella né le chiacchiere in compagnia sulle panchine. Alcuni avevano scelto quella parte di città, a ridosso del centro storico, per consumare una birra o un cono gelato preso nelle vicine gelaterie. Appena i vigili se ne sono andati, il prato è tornato a ripopolarsi di gente seduta al sole.