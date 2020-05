Coronavirus, Interzoo e Zoomark slittano di un anno

Come conseguenza della pandemia da Covid-19 slittano le fiere dedicate al mondo del pet Interzoo, organizzata da Wzf (Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe), e Zoomark International di Bologna Fiere. Interzoo, a Norimberga in Germania si terrà dal primo al 4 giugno 2021, mentre Zoomark International, inizialmente prevista per maggio 2021 (è a cadenza biennale) si terrà a Bologna dal 9 al 12 maggio 2022.

"A causa della gravità della crisi mondiale e nella speranza di trovare una soluzione che sia al servizio dell'industria" Wzf e Bologna Fiere hanno deciso di ricalendarizzare gli eventi posticipandoli rispettivamente di un anno. Con questo passo, le due aziende intendono trovare una soluzione che abbia un impatto minimo nel settore. (ANSA).