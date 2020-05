Fidenza Village,in video-lezione l'eco designer Tiziano Guardini

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Trasformare i vecchi vestiti in un capo originale e in un accessorio di vera moda. E' quello che l'eco-designer e talento della 'moda sostenibile', Tiziano Guardini insegnerà a fare giovedì pomeriggio, alle 15, in diretta sul canale Instagram e Facebook di Fidenza Village, Il 'corso' sarà l'occasione per riscoprire un uso assolutamente all'avanguardia dell'uncinetto, uno strumento quasi 'terapeutico' che rilassa e aiuta a superare anche la noia, stimolando la creatività.

Guardini, quarantenne, nel settembre 2017 si è aggiudicato il premio "Green Carpet Fashion Award" come miglior designer emergente e, a ottobre dello stesso anno, il "Peta Couture Award".

In diretta nel suo studio di Milano, si potrà scoprire come dare nuova vita a vecchie t-shirt o denim usati, sferruzzando con il classico bastoncino uncinato o, più semplicemente, utilizzando le mani e tanta creatività.

L'appuntamento con Tiziano Guardini, fa parte de calendario di live streaming che coinvolge talenti in diversi ambiti, dalle arti visive alla gastronomia, in programma i giovedì sulle piattaforme social di Fidenza Village: Instagram e Facebook (ANSA).