1 maggio: card.Zuppi, costruire un'economia diversa

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAG - "Adesso dobbiamo ricostruire, con tanta umiltà e con tanto futuro, perché non c'è solo qualche aggiustamento da fare, ma siamo davanti a una grande opportunità per ricostruire, nel segno di una nuova solidarietà che sappia essere umile e piena. Dobbiamo costruire un'economia diversa".

Lo ha detto l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, all'iniziativa organizzata on line da Cgil, Cisl e Uil.

"Se ne esce insieme e con la solidarietà - ha detto - anche di fronte alla povertà che ci sarà, visto che tanti italiani ne usciranno impoveriti e indebitati: cresce il numero degli indigenti e quindi deve crescere la solidarietà. Ma anche il riconoscimento e la regolarizzazione dei lavoratori è un diritto, anche per impedire lo sfruttamento. E- ha poi aggiunto - c'è anche il dovere di non evadere le tasse: una lotta all'evasione fiscale è anche una lotta per il lavoro.

Solidarietà, speranza, senso di comunità rifioriscono in questi giorni, perché da solo non si salva nessuno. E se anche l'Europa riscoprisse questa prospettiva, riscoprirebbe le radici dell'inizio". (ANSA).