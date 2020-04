Studenti riparano pc per lezioni online

Una quindicina di studenti del corso di laurea in Ingegneria e Scienze informatiche del campus di Cesena stanno riparando decine di vecchi computer e tablet da donare agli alunni delle scuole del territorio che non sono in grado di seguire le lezioni a distanza, per la mancanza dei dispositivi. A inizio aprile i dirigenti scolastici di scuole primarie e medie del comune romagnolo avevano ricevuto dalle famiglie circa 450 richieste di device per seguire le lezioni online. Ad oggi, come confermato all'ANSA dagli studenti sono stati offerti da aziende del circondario e privati cittadini un'ottantina di computer. Sessanta quelli ritirati finora e attualmente in riparazione in un laboratorio messo a disposizione dal Comune. "Settimana prossima partiamo con le prime consegne alle famiglie attraverso la protezione civile che ha l'elenco di quelle che hanno espresso la necessità", affermano i giovani. L'iniziativa lanciata dal Comune di Cesena è gestita dall'associazione Sprite attraverso il progetto Trashware.