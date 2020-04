Merola: 'A Bologna la ztl resterà chiusa'

A Bologna la ztl rimarrà chiusa come pure rimarranno in vigore le norme per la limitazione della circolazione auto anche nella fase due. Lo ha annunciato il sindaco di Bologna Virginio Merola che ne ha parlato al programma di Radio Uno 'Centocittà'. "Chiediamo - ha detto il sindaco - che gli investimenti sul green non arretrino, non possiamo dimenticarci del cambiamento climatico. Quindi la ztl resterà chiusa, ma servono incentivi, perché non penalizzare le persone con i redditi più bassi su questi obiettivi".

A Bologna, ha detto Merola "stiamo predisponendo un piano sugli orari, che preveda l'utilizzo sullo smart working e un piano per le piste ciclabili". Fra le idee all'esame del Comune anche il car pooling, per incentivare le persone a condividere le auto, in due persone a distanza con la mascherina. "Aspettiamo le misure sanitarie - ha detto poi ancora Merola - per definire la capienza degli autobus e faremo accordi con le aziende per trasporti mirati. Fare bene è meglio che fare presto".