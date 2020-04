25 aprile, nel Reggiano girandole tricolori

Una piazza virtuale per festeggiare il 25 aprile, con le 'Girandole della libertà' realizzate dai bambini. E' l'iniziativa lanciata da Anpi e Comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) per festeggiare la Liberazione nel rispetto delle misure anti contagio.

L'appello ai bambini consiste nel realizzare con carta, colori e forbici una girandola tricolore. Le semplici istruzioni per crearla sono pubblicizzate sia sul sito internet del Comune che sul profilo Facebook. Insieme alla girandola si chiede di scrivere un messaggio di pace, di fotografare opera e messaggio e inviare l'immagine, corredata di nome e cognome, all'indirizzo ufficiostampa@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.

Una volta ricevuto il materiale la "piazza virtuale" sarà allestita sul profilo Fb del Comune durante la giornata del 25 aprile. Inoltre tutti i cittadini sono invitati ad esporre la bandiera tricolore all'esterno delle loro case.