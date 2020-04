Modena ricorda Edmondo Berselli nel decennale della morte

Cosa avrebbe saputo scrivere Edmondo Berselli della società e della politica italiana in questi giorni di pandemia? Chi ci ha lavorato insieme, chi trovava in lui un punto di riferimento mai banale, chi lo ha solo seguito da lettore, se lo chiede anche oggi a dieci anni dalla sua morte. Il Comune di Modena e l'associazione 'Amici di Edmondo Berselli' guidata dalla moglie Marzia, in collaborazione con la casa editrice civica digitale 'Il Dondolo' diretta da Beppe Cottafavi, hanno deciso di proporre online una tavola rotonda e una serie di letture berselliane sui social media.

Non si rinuncia quindi alle iniziative collegate all'anniversario, raccolte già dal 2011 sotto il titolo 'Quel gran genio del mio amico': resta l'obiettivo di organizzare altre attività pubbliche nel segno di Edmondo Berselli, quando sarà possibile. "Come ogni anno - afferma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli - da quando ci è venuta a mancare la sua acutezza brillante e il suo sguardo originale, cerchiamo di evitare le intenzioni commemorative e celebrative, convinti che a lui sarebbe piaciuto così. È la prima regola che guida, ancora una volta, l'organizzazione degli appuntamenti".

Così sabato 11 aprile, nel decimo anniversario della scomparsa, tutto si svolgerà in diretta online sul profilo Facebook del Comune ('Città di Modena') e del Dondolo. Alle 18 tavola rotonda in videoconferenza 'Cabaret Italia. Italiani e post-italiani: il meglio del giornalismo di Edmondo Berselli' (lo stesso titolo del libro con cinque inediti appena pubblicato da Mondadori, Repubblica e L'Espresso). Alle 19 sulla pagina Facebook 'Città di Modena' inizieranno le letture di testi berselliani pubblicati dal 'Dondolo' da parte degli attori della Compagnia permanente di Emilia Romagna Teatro Fondazione: il ciclo, 'Modena racconta', proseguirà poi su Facebook alle 19 di ogni mercoledì e sabato. Tutti i video saranno caricati sul canale YouTube di Ert, da cui si potranno rivedere.