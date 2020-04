Annullato il Ferrara Balloons Festival

(ANSA) - FERRARA, 08 APR - Il Ferrara Balloons Festival, grande kermesse che a settembre colora il cielo della città estense con decine di variopinte mongolfiere e che ogni anno raduna un gran numero di appassionati, quest'anno è stato annullato .

Il protrarsi dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19 non consente, infatti, agli organizzatori - il Comune di Ferrara, con la partnership di Ferrara Fiere Congressi Srl - di calendarizzare uno degli appuntamenti attesi dell'estate, tra i più importanti del settore in Italia.

"Mi sono confrontato con il Sindaco Fabbri - spiega Filippo Parisini, presidente e amministratore delegato della Fiera di Ferrara - per segnalargli l'impossibilità di dare esecuzione, entro fine anno, al contratto che ci affida la realizzazione del Balloons Festival".

Trattandosi di una causa dettata esclusivamente da cause di forza maggiore, il presidente e ad ha rinnovato a Fabbri la propria disponibilità a concordare con l'Amministrazione il recupero del Ferrara Balloons Festival 2020 in una nuova data.

