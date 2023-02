Black out, la fiction Rai ambientata nella Val Vanoi

TRENTO - Sono le innevate montagne del Trentino ad aver ospitato la fiction "Black out - vite sospese", in programma su Rai1, una miniserie di 8 episodi diretta da Riccardo Donna e prodotta da Luca Barbareschi. La fiction racconta la storia di un gruppo di turisti che a causa di una slavina resta bloccato in un albergo di lusso, senza elettricità e contatti con l'esterno, durante le vacanze di Natale. Il paesino di Valdena, luogo di fantasia in cui si svolgono tutte le vicende, è nella realtà il borgo di Caoria, nella valle del Vanoi, cuore delle Dolomiti trentine. Per ambientare le vicende della fiction sono stati scelti anche i paesaggi imbiancati di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero, Venegia e del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. E' proprio in questo bellissimo parco naturale che si trova Villa Welsperg, residenza privata dei conti omonimi della metà dell'Ottocento, che nella fiction è il resort di lusso dove sono bloccati i personaggi della miniserie. Le cime dolomitiche patrimonio Unesco, le valli innevate e i caratteristici paesini di montagna fanno da sfondo alle vicende ricche di misteri e suspense dei protagonisti. La fiction Rai, infatti, è stata realizzata con il supporto della Trentino Film Commission e del coinvolgimento dell'Apt San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, delle amministrazioni locali di Canal San Bovo, Primiero San Martino di Castrozza, Mezzano, Imèr, Sagron Mis e del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. (ANSA).