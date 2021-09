Balene preistoriche, in mostra ad Asti i cetacei 'padani'

ASTI - E' stata inaugurata nell'ex chiesa del Gesù, ad Asti, l'esposizione Balene Preistoriche, una delle più importanti collezioni europee di fossili di cetacei, ospitata dal Museo Paleontologico Territoriale dell'Astigiano, che porterà all'esposizione, per la prima volta, reperti fossili dei Cetacei più importanti rinvenuti in Piemonte, alcuni dei quali unici a livello mondiale.

La collezione presenta i resti di diversi cetacei come la balena Tersilla, reperto unico a livello mondiale; la più antica balena del Mediterraneo, ritrovata in località Moleto, la balenottera di Montafia, uno dei misticeti fossili meglio conservati d'Italia; il delfino di Camerano Casasco, antenato sia degli attuali delfini che delle attuali orche. La collezione è arricchita da ricostruzioni a grandezza naturale dei cetacei, installazioni e un suggestivo video animato in 3D che racconta l'antico Mare Padano.

L'esposizione si inserisce nel più ampio progetto del Centro Studi sui Cetacei Fossili Piemontesi, il primo a livello europeo, che potrà diventare punto di convergenza per studiosi, oltre che polo di eccellenza su queste tematiche. Il Museo compie così il primo passo per arrivare alla candidatura Unesco.

"Balene Preistoriche". La mostra è anche uno degli eventi di punta della Douja D'Or 2021, durante la quale il Museo sarà aperto eccezionalmente anche di sera.