Varzi Festival, con Pnrr e cultura si rigenera il borgo

Ci saranno anche Neri Marcorè con il nuovo spettacolo Gaber, monologhi e canzoni, la residenza artistica di Michele Dell'Utri e le note di Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura alla prima edizione del Varzi Festival, dal 16 al 25 giugno nel borgo incastonato nel verde della Valle Staffora, nel pavese.

Nuovo modello di festival multidisciplinare, pensato per valorizzare il territorio ed essere certificato sostenibile fin dalla prima edizione, il Varzi Festival è ideato e realizzato da ItaliaFestival (associazione di categoria che riunisce i principali festival italiani) in collaborazione con il Comune per un'azione di "rigenerazione culturale e sociale" in seno al progetto finanziato dal ministero della Cultura in risposta al Pnrr Bando Borghi 2022.

"Questa prima edizione - spiega Francesco Maria Perrotta, presidente di ItaliaFestival - costruisce il suo cartellone attorno al concetto di innesto", rilanciando "connessioni tra generi, culture, linguaggi, pubblici, sguardi, vissuti, persone che si incontrano per raccontare la cultura dei luoghi, in quei luoghi". Tra gli appuntamenti, anche l'Omaggio a Ennio Morricone de l'Orchestra LaCorelli; Carmen Consoli in concerto (a settembre) nella sezione Espansioni; Faber Teater con Il campione e la zanzara, spettacolo itinerante per attori e pubblico in bicicletta (lungo la GreenWay di Varzi); il pianista iraniano Ramin Bahrami e il flautista Massimo Mercelli al Castello Malaspina; proiezioni e incontri con autori per il Clorofilla Film Festival da Festambiente Legambiente; e la Compagnia Marionette Colla con Teste di Legno.

Varzi, risultato primo nella graduatoria dei vincitori del Bando Borghi della Lombardia, ha ottenuto un contributo complessivo per un milione e 600mila euro con fondi Pnrr, dei quali circa 400mila per la realizzazione delle prime due edizioni del Festival.