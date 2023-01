Le star di Hollywood ritratte da Vincent Peters a Milano

MILANO - La luce è protagonista dei 90 lavori in bianco e nero del fotografo Vincent Peters al centro della mostra 'Timeless Time', aperta dal 12 gennaio al 26 febbraio a Palazzo Reale a Milano. La mostra a ingresso gratuito, promossa da Comune di Milano-Cultura, prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Nobile Agency, è curata da Alessia Glaviano, Curator & Head of Global PhotoVogue.

Protagonisti degli scatti realizzati tra il 2001 e il 2021 da Vincent Peters sono star di Hollywood come Christian Bale, Kim Basinger, Monica Bellucci, Vincent Cassel, Laetitia Casta, Cindy Crawford, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Matt Dillon, Michael Fassbender, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson.

I lavori del fotografo tedesco, esposti nell'Appartamento dei Principi al piano nobile di Palazzo Reale, sono valorizzati da un allestimento minimal curato da Silvestrin & Associati che esalta le potenti immagini in bianco e nero e le sale quattrocentesche che le ospitano.