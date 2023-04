Riapre a Roma casa Balla, la residenza dell'artista futurista

ROMA - Riapre al pubblico la casa-museo di Giacomo Balla, il pittore, tra i massimi esponenti del Futurismo, che con la sua famiglia trasformò la piccola abitazione, nel cuore del quartiere Prati di Roma, in un vero e proprio progetto artistico totale. Dalle pareti dipinte a tutti i mobili e gli arredamenti, i tappeti, le piastrelle di Vietri e persino gli utensili o i suoi personali cavalletti: tutto lì dentro era stato da lui disegnato o decorato secondo i fondamenti del manifesto futurista di esaltazione della luce, del colore e del dinamismo. Precetti seguiti anche nel disegno di abiti, anche questi ideati secondo le norme del 'Vestito Antineutrale' e anch'essi custoditi nella casa in cui l'artista visse e lavorò, assieme alla moglie Elsa e alle due figlie Luce ed Elica, dal 1929 fino alla sua morte, nel 1958. La casa futurista torna ad essere visitabile dal 6 aprile grazie al progetto che vede il ministero della Cultura insieme al museo Maxxi acquisire Casa Balla al patrimonio dello Stato. "In questo modo la rendiamo un bene permanentemente aperto al pubblico", ha spiegato il ministro Gennaro Sangiuliano in visita oggi alla casa d'artista assieme al presidente del Maxxi, Alessandro Giuli. Casa Balla era stata aperta a giugno 2021 per la prima volta dopo 30 anni, in occasione dei 150 anni dalla nascita del maestro, grazie alla collaborazione inter-istituzionale del Maxxi con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il contributo di Banca d'Italia. Le visite si erano interrotte a fine anno, ma avevano fatto registrare sempre il tutto esaurito. Ora riprendono e sono prenotabili fino al 15 luglio. "La preziosa testimonianza di questa casa d'artista, integralmente conservata, ha il merito di far comprendere fino nell'intimo la potenza creativa di uno dei protagonisti della principale avanguardia italiana del XX secolo" ha commentato Sangiuliano, mentre il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone ha annunciato, che la riapertura della casa rappresenta "solo un primo passo per la valorizzazione di un artista fondamentale nella cultura e nella storia dell'arte italiana e mondiale".