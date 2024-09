Autunno tra Umbria e Piemonte con i treni turistici italiani

Un treno storico colorato di blu e azzurro, con ancora la vecchia targa AnsaldoBreda sulla fiancata. All'interno un ambiente completamente restaurato, ma con tutte le chicche di una volta. Si presenta così il treno Espresso anni '80 che sarà usato per le nuove tratte delle linee turistiche di Trenitalia.

Un'offerta che, in un anno particolare come il prossimo, vuole "portare le persone al di là di Roma e oltre Roma, nell'ottica del concetto di slow tourism", ha spiegato il presidente del Gruppo Fs, Tommaso Tanzilli, alla presentazione dei due tragitti, oggi alla stazione di Roma Ostiense.

"Fino a oggi FS Treni Turistici Italiani ha realizzato 303 treni, e contiamo entro la fine dell'anno di arrivare a oltre 600", ha annunciato il presidente di FS Treni Turistici Italiani Alessandro Vannini Scatoli. Quest'autunno arriveranno "una linea Roma-Monferrato, legata al tartufo di Alba - ha aggiunto - e quella Roma-Assisi, che nell'anno del Giubileo potrà essere anche uno strumento di delocalizzazione turistica verso altre località di cultura religiosa".

L'Espresso Roma Termini-Assisi viaggerà dal 5 ottobre al 1° dicembre, con partenze il sabato alle 10.05 e la domenica alle 8.30, mentre i ritorni rispettivamente alle 18 e alle 16.58.

Fermerà a Terni, Spoleto, Foligno e Spello.

Il notturno Langhe-Monferrato, su cui sono presenti carrozze letto, collegherà la capitale con Alba, fermando a Nizza Monferrato e Asti. Partirà da Roma Termini il 25 e il 31 ottobre alle ore 19.57 e arrivo alle 10.35. Il rientro a Termini è previsto il 27 ottobre e il 3 novembre alle ore 18.55 con arrivo nella alle 6.33.



