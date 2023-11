Al via lo spettacolo diffuso del 'Natale che non ti aspetti'

Prende il via il 25 novembre la grande kermesse diffusa de 'Il Natale che non ti aspetti', la serie di eventi in rete nei borghi e nelle città della provincia di Pesaro Urbino, organizzati dalle Pro Loco, che andrà avanti fino al 6 gennaio. Oltre 20 le località coinvolte tra mercatini tipici, presepi viventi, paesaggi fiabeschi, nevicate e animazioni, filari di luci colorate e migliaia di candele, ma anche artigianato di qualità, enogastronomia della tradizione, spettacoli e laboratori, musicanti e cantastorie. Idealmente collegate al Natale che non ti aspetti le corse del treno storico Ancona-Fabriano-Pergola, in programma il 25 novembre e durante il Ponte dell'Immacolata.

Tra le novità, una stazione photo booth in ogni località, un punto di approdo per i turisti: le esperienze di viaggio con l'ashtag 'ilnatalechenontiaspetti' saranno riportate nel portale della manifestazione.

Il taglio del nastro è previsto il 25 novembre con Candele a Candelara, unica festa italiana dedicata alle fiammelle di cera che quest'anno compie venti anni: in programma una corsa motociclistica benefica con un gruppo centauri non udenti e poi un programma di mercatini, trampolieri e giocolieri, zampognari, cori e spegnimenti dell'energia elettrica che lasciano il borgo illuminato solo dalle candele.

Il viaggio del Natale prosegue a Fano con Il Natale più: i Mercatini di Natale al Pincio, sempre il 25 novembre, e il giorno dopo l'accensione dell'albero in piazza. Poi Villaggio di Natale, Illuminazione diffusa, Presepi, Fano Sul Ghiaccio, Natale nei Quartieri. nei fine settimana sarà presente Babbo Natale.

Domenica 26 novembre a Frontone, il Castello di Babbo Natale, avvolto da luci e atmosfere magiche, dove tutti i bambini potranno consegnare la loro letterina. Nelle stanze del Castello un percorso di giochi, musica, degustazioni, artigianato artistico.

Il Natale a Mombaroccio trasforma l'antico borgo in un grande Villaggio di Natale con esposizioni di ambienti invernali nei vicoli e presepi artigianali. A Mombaroccio si può assistere ad una nevicata a ritmo di musica. Il Natale a Monteflecino raduna in un altro castello lettura di poesie, cori, un concerto della banda musicale, castagne e vin brulè e tombolone di beneficenza. Il Natale a Serrungarina è all'insegna della gastronomia e dei piatti tipici.

A Pergola, città dei Bronzi dorati, durante il ponte dell'Immacolata si potrà gustare la Cioccovisciola, la festa del cioccolato e del visciolato serviti in un paesaggio di abeti con decorazioni in lana riciclata donata da tutti i cittadini.

