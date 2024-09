Spoleto e la valle dei Castelli di Baiano in arancione per il Pumpkin Umbria

Dal 3 ottobre al 3 novembre in Umbria l'arancione sarà il colore prevalente per il Pumpkin Umbria, l'evento dedicato al mondo delle zucche, seguendo le orme della festa americana del Pumpkin patch, ormai entrata nella tradizione italiana.



Il pubblico sarà coinvolto in una serie di attività ludiche e laboratoriali, che vedranno quest’anno protagonisti i giochi contadini di un tempo rivisti in chiave moderna: dalla corsa con i sacchi, al tiro alla fune, al lancio della zucca e labirinto di colori. Confermate anche alcune attrazioni di maggior successo degli scorsi anni tra cui i kart della Pumpkin Race e i laboratori di decorazione e intaglio delle zucche, che si aggiungeranno a tanti nuovi allestimenti e altre attrazioni tutte da scoprire.

Gli spazi esterni della villa che ospita l’evento, si animeranno di simpatici personaggi dei film di animazione più amati del momento: dai Minions ad Inside Out e tanti altri ancora. Infine, tante le attività didattiche che uniranno il gioco all’educazione alla biodiversità. Con i laboratori didattici, le scolaresche scopriranno tutte le fasi di coltivazione di una zucca: dalla lavorazione della terra, alla semina e crescita della pianta: dal seme al frutto, scoprendo anche le diverse tipologie e utilizzi delle zucche.

Il Pumpkin Umbria sarà ospitato nella villa di Spoleto, a valle dei castelli di Baiano. La residenza di caccia umbra del XVI secolo è diventata celebre per aver ospitato lo scienziato Galileo Galilei in occasione dei suoi soggiorni al vicino palazzo di Acquasparta del Principe Federico Cesi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Spoleto, ha come partner la Proloco di Baiano di Spoleto. Gli aggiornamenti sull''evento si possono seguire sui canali social del Pumpkin Umbria e i biglietti sono acquistabili sul sito www.pumpkinumbria.it

