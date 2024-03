Premio Best Airport Europa per Fiumicino e Ciampino

Per il settimo anno consecutivo l'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino è decretato miglior scalo d'Europa nella categoria degli aeroporti con oltre 40 milioni di passeggeri, affiancato, per la prima volta, dal "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, premiato come miglior aeroporto del continente nella categoria da 5 a 15 milioni di passeggeri. A condurre il sondaggio "Airport Service Quality Award" è stata l'associazione internazionale di categoria degli aeroporti di tutto il mondo, Airport Council International World, in collaborazione con Amadeus, azienda leader nel settore delle tecnologie per il settore travel.

"Il settimo riconoscimento consecutivo come migliore scalo con oltre 40 milioni di passeggeri per l'aeroporto di Fiumicino e la prima volta per l'aeroporto di Ciampino, premiato nella categoria di migliore scalo da 5 a 15 milioni di passeggeri, ci rende ancora più fieri e orgogliosi di essere italiani. Grazie a tutto il personale di Adr, che rappresenta il nostro migliore biglietto da visita per i turisti che arrivano da ogni parte del mondo" commenta la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Airport Council International World ha analizzato le preferenze di circa seicentomila passeggeri in oltre 400 aeroporti in tutto il mondo su oltre 30 indicatori relativi all'esperienza aeroportuale alle partenze e agli arrivi e, oltre al "Best Airport" award, ha premiato l'eccellenza di Roma Fiumicino in tutte le categorie considerate: Airport with the Most Dedicated Staff in Europe, Easiest Airport Journey in Europe, Most Enjoyable Airport in Europe, Cleanest Airport in Europe. Ad oggi solo nove scali, nelle rispettive aree geografiche, hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le sezioni considerate dall'Airport Service Quality Award, ma si tratta di scali con traffico inferiore ai 15 milioni di passeggeri/anno. Il "Leonardo da Vinci" è l'unico aeroporto con oltre 40 milioni di passeggeri all'anno a livello globale ad aver ottenuto questo risultato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA