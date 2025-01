I viaggi di tendenza nel 2025: le mete e le destinazioni preferite

Dove e come viaggeremo nel 2025: secondo gli esperti le destinazioni sono soprattutto Cina, Filippine e Armenia. Viaggeremo in bici e in treno, quindi prestando attenzione all'ambiente, con altri tempi e altri ritmi, e andremo alla scoperta di esperienze insolite; useremo l'IA nel pianificare le mete e lo faremo per viaggi, brevi ma più frequenti, sfruttando ponti e minivacanze.

Ecco qualche suggerimento di destinazioni in giro per il mondo, anche in base agli appuntamenti più interessanti che meritano il viaggio.

Il Giubileo di Roma richiama pellegrini e visitatori da tutto il mondo: iniziato ufficialmente lo scorso 24 dicembre con l'apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro, si stima che in 25 milioni si metteranno in viaggio verso la Capitale per ricevere l'indulgenza plenaria. Tantissimi gli appuntamenti e le novità urbanistiche a Roma, da scoprire passeggiando nelle piazze messe a nuovo e varcando le altre 3 porte sante delle Basiliche di San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le Mura e Santa Maria Maggiore.

Agrigento, Capitale italiana della Cultura, ospiterà dal 18 gennaio e per tutto l'anno iniziative, avvenimenti, mostre, concerti e tante occasioni di scoprire il suo inestimabile patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale.

Capitale europea della cultura, invece, sarà Gorizia, unita alla slovena Nova Gorica, con un programma ricchissimo di eventi e appuntamenti durante tutto l'anno.

In Spagna la Catalogna è stata nominata Regione mondiale della gastronomia, la prima in Europa ad aver ricevuto il riconoscimento assegnato dall'Istituto Internazionale della Gastronomia, della Cultura, delle Arti e del Turismo. La gastronomia catalana è un perfetto connubio di tradizione e innovazione, radicata nei prodotti locali di alta qualità e arricchita da un impegno verso la sostenibilità. La regione è famosa anche per i ristoranti stellati e la varietà enogastronomica. Tante le iniziative e gli appuntamenti previsti.

L'Armenia è una destinazione in crescita, anche grazie ai voli diretti da Milano, Roma e Venezia. Attira per i suoi paesaggi, la cultura, le indimenticabili esperienze di attività outdoor e i tesori di 4mila tra chiese e monasteri arroccati tra le montagne.

Vienna si prepara a festeggiare i 200 anni di Johann Strauss, il re del valzer, diventando un grande palcoscenico con un ricco programma di eventi, concerti e balli Il calendario abbraccia 10 generi diversi, tra cui musica da concerto, teatro, performance, arte digitale e immersiva, e prevede prime teatrali ogni settimana. Inoltre, si potrà scoprire Strauss anche camminando in città alla scoperta di luoghi insoliti dislocati in tutti i 23 distretti.

Dal 13 aprile al 13 ottobre Osaka, in Giappone, sull'isola artificiale di Yumeshima, ospita l'Expo 2025. 'Progettare la società futura per le nostre vite' è il tema della manifestazione, dove si parlerà di cambiamenti climatici, intelligenza artificiale e biotecnologie. Un'occasione per viaggiare in Giappone e scoprire il Paese del futuro tra riti tradizionali e robot avveniristici.

Il delta del Sine Saloum, in Senegal, è una delle mete del 2025 che unisce storia, bellezze naturalistiche, capolavori artigianali e solidarietà. Il villaggio di Sokone, per esempio, è sede di un Touris Jokkoo, che offre ospitalità tra le famiglie locali.

C'è sempre un buon motivo per recarsi a Londra ma quest'anno la capitale è già in fermento per l'apertura, il 31 maggio, del V&A East Storehouse, immenso deposito del Victoria and Albert Museum nel Queen Elizabeth Olympic Park; l'edificio si estende su quattro piani e accoglierà 250mila oggetti, 350mila libri e mille archivi. Una delle attrazioni principali sarà la collezione di David Bowie. Dal 27 novembre, poi, c'è una mostra imperdibile alla Tate Britain: 'Turner/Constable', una delle più complete e approfondite mostre su due artisti britannici, grandi rivali, che usavano l'arte paesaggistica come un modo per riflettere il mondo in continua evoluzione che li circondava.

Muoversi su rotaia è uno dei nuovi trend del 2025: ci crede l'azienda Belmond, che lancia tratte epiche di lusso con il Venice Simplon-Orient-Express all'Eastern & Oriental Express, dal Royal Scotsman all'Andean Explorer, e lo sostiene anche la guida Lonely Planet che inserisce viaggi sostenibili in treno, come traversate continentali o percorsi lenti su linee secondarie, tra le destinazioni top di quest'anno. La stessa guida di viaggi ha svelato anche le migliori mete per categorie con un elenco di 30 tra Paesi, città e regioni, pronti a ispirare le prossime vacanze. Tra queste, le spiagge incontaminate, i parchi nazionali poco visitati e la vita notturna urbana del Camerun; la scena artistica in rapida espansione e il passeggio lungo la Garonna di Tolosa; il Lowcountry del South Carolina e la costa della Georgia; e il fascino storico e la cucina deliziosa di Genova. Crociere fluviali, safari, soggiorni spirituali e tante avventure anche per il National Geographic che tra le 25 mete imperdibili per quest'anno propone dall'escursione su un vulcano attivo in Guatemala all'arrampicata in India, dal festival di musica mariachi a Guadalajara, in Messico, alle meraviglie naturalistiche del Northland, in Nuova Zelanda, con animali selvatici e meta di immersioni. E l'Italia con i suoi oltre 200 monasteri medievali per viaggi spirituali, come La Verna, situato in cima a una rupe nell'Appennino toscano, e l'Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, presso Siena.

Secondo i dati di eDreams Odigeo in pole position per gli eventi sportivi e culturali ci sono Roma, Bangkok e Tokyo. La Gran Bretagna è tra i Paesi più prenotati per i concerti, da Taylor Swift agli Oasis; questi ultimi hanno scatenato un aumento delle ricerche globali verso Manchester del 700%. Per la Cnn i viaggiatori sceglieranno anche nuovi centri culturali come Rotterdam, New York e Abu Dhabi e la meravigliosa fauna selvatica in Australia, Singapore e Groenlandia. Il remoto territorio artico infatti è da tempo uno dei luoghi più misteriosi del pianeta, ma grazie all'apertura di un aeroporto appena fuori dalla capitale Nuuk, per tutto il 2025 ci saranno più servizi a settimana dall'Europa.



