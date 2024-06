Parigi 2024: a Casa Italia selezionate le 29 cantine simbolo

Ventinove cantine per 16 vini rossi, 10 vini bianchi e 6 rosé, in una selezione che valorizza le principali denominazioni in rappresentanza di tutte le regioni italiane. Questa la fotografia del 'made in Italy' enologico a Casa Italia Parigi 2024 nella carta dei vini di Ensemble, l'hospitality house allestita nel villaggio olimpico a firma dello chef Davide Oldani, curatore della parte food restaurant. "Una grande selezione di vini del nostro Paese per una doppia celebrazione storica - spiega Giovanni Malagò, presidente del Coni - innanzitutto, Casa Italia è l'hospitality house per eccellenza del mondo olimpico perché è la prima nata in assoluto e quest'anno a Parigi festeggeremo i 40 anni dalla nascita. E poi Casa Italia sarà allestita all'interno de Le Prè Catelan dove il 23 giugno 1894 il barone Pierre de Coubertin elevò il calice per brindare alla nascita dei Giochi Olimpici dell'era moderna. Quindi doppio cin cin all'insegna della storia e della tradizione".

Selezionate per conto del Coni dal team di LT Wine & Food Advisory, le etichette danno voce alle principali tipologie del vino italiano protagoniste nel mondo. "Cantine di grandi produttori e di piccoli artigiani, di denominazioni storiche oppure di più recente successo - fa sapere Luciano Ferraro che ha supportato il team nella selezione - la selezione dimostra quanto sia radicata in Italia la qualità del vino e la passione di chi lo mette in bottiglia, facendolo conoscere a tutto il mondo. Quello francese sarà il palcoscenico per mettere in scena ancora una volta l'unicità del Vigneto Italia". Il sommelier Manuele Pirovano fa sapere che "sono stati selezionati vini che dessero riconoscibilità e visibilità a tutte le 20 regioni italiane, ognuna con le proprie denominazioni e unicità".

Le 32 etichette selezionate sono per l'Abbruzzo Ciccio Zaccagnini - Cerasuolo d'Abruzzo Doc 'Tralcetto' 2023 e Fantini Group - Merlot Rosato 'Calalenta' 2023 Per la Basilicata Re Manfredi - Aglianico del Vulture Superiore DOCG 'Serpara' 2017. Per la Calabria Librandi - Cirò Rosato DOC 'Segno' 2023. Per la Campania Feudi di San Gregorio - Greco di tufo DOCG 2023. Per l'Emilia Romagna Poderi dal Nespoli - Romagna DOC Sangiovese Superiore ''Prugneto' 2023 e Venturini Baldini - Reggiano Lambrusco Spumante DOP 'Rubino del Cerro' 2022. Per il Friuli Venezia Giulia Torre Rosazza - Friuli Colli Orientali DOC Friulano 2023. Per il Lazio Casale del Giglio - Bellone Lazio Bianco IGT 'Anthium' 2023. Per la Liguria Lunae Bosoni - Colli di Luni DOC Vermentino 'Etichetta Nera' 2022. Per la Lombardia Nino Negri - Sforzato di Valtellina DOCG 'Sfursat Carlo Negri' 2019. Per le Marche Sartarelli - Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore 'Tralivio' 2022. Per il Molise Di Majo Norante - Aglianico del Molise DOC Riserva 'Sassius' 2017. Per il Piemonte Damilano - Barolo DOCG 'Lecinquevigne' 2020. Per la Puglia Fantini Group - 'Edizione 5 Autoctoni 22' S.A. e Tormaresca - Primitivo del Salento IGT "Torcicoda" 2022 e Rosato IGT Salento 'Calafuria' 2023. Per la Sardegna Selle&Mosca - Vermentino di Sardegna DOC 'Cala Reale' 2023 e Alghero Rosato DOC 'Anemone' 2023. Per la Sicilia Cottanera - Etna DOC Bianco 2023. Per la Toscana Ambrogio & Giovanni Folonari Tenute - Chianti Classico Riserva DOCG 'La Forra' 2020; Marchesi Frescobaldi - Toscana IGT Rosè 'Aliè' 2023; Ruffino - Chianti DOCG '1877' 2023; Tenuta Le Potazzine - Brunello di Montalcino DOCG 2018; Tenuta Luce - Toscano Rosso IGT 'Lucente' 2021 Per il Trentino Alto Adige Cantina di Bolzano - Alto Adige DOC Gewurztraminer 'Ceslar' 2023; Mezzacorona - Teroldego Rotaliano Riserva Trentino DOC 'Castel Firmian' 2019; Villa Margon - Trentino Chardonnay DOC 2020. Per l'Umbira Arnaldo Caprai - Montefalco Sagrantino DOCG 2019. Per la Valle D'Aosta Les Cretes - Chardonnay Valle D'Aosta DOP 2023. Per il Veneto Diesel Farm - Breganze DOC 'Icon'" 2017; Pasqua Vigneti e Cantine - Valpolicella Ripasso DOC Superiore 'Black Label' 2021.

