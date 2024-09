Caputo, sostenere gli agricoltori in sostenibilità e innovazione

"Noi dobbiamo favorire il sistema dell'innovazione, delle conoscenze e per farlo dobbiamo interfacciarci meglio con i nostri imprenditori. La sfida della nostra Regione, che non a caso è una di quelle che hanno investito di più sui giovani, è quella di accompagnare questo percorso di crescita delle imprese". Lo ha detto Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura della Regione Campania, a margine della giornata conclusiva di AgriFood Future 2024 in corso a Salerno.

AgriFood è un evento, organizzato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, che si propone di offrire un momento di confronto sulle innovazioni nel settore dell'agricoltura e del cibo.

Secondo l'assessore - che ha partecipato ad un dibattito su 'Innovazione e conoscenza in agricoltura fra approccio sistemico e policy mix' - "il momento che vive l'agricoltura è molto complesso. C'è bisogno di innovazione, di investimenti sostenibili. Gli agricoltori non possono essere lasciati soli perché questo costo della sostenibilità non può essere solo a carico delle imprese. Abbiamo un'agricoltura vivacissima e con tante belle imprese, tanti giovani. La determinazione della nostra Regione quindi è ancora più forte. Si tratta di un settore che vive anche della forza dei nostri territori, della biodiversità incredibile che abbiamo in questa regione. Dobbiamo a mio avviso solo essere più consapevoli della forza della nostra agricoltura. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione molto attrattiva dal punto di vista turistico, dobbiamo far diventare i nostri prodotti i veri ambasciatori di questo territorio".



