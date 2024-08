"Premio Radici", domani la consegna dei riconoscimenti

Il vice presidente del Consorzio Tutela del Franciacorta Maurizio Zanella, il presidente dell'Anci Campania Carlo Marino (sindaco di Caserta), il rettore dell'Università degli Studi del Sannio Gerardo Canfora, il presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana Gianfranco Coppola sono i vincitori del "Premio Radici", giunto alla sua terza edizione, promosso dall'Amministrazione comunale di Castelvenere nell'ambito della "Festa del Vino", organizzata dalla Pro Loco. A renderlo noto è il sindaco di Castelvenere Alessandro Di Santo.

I premi verranno consegnati domani sera (ore 22.00) nel corso di una cerimonia-spettacolo che si terrà nel Teatro comunale all'aperto di Castelvenere a cui si accede gratuitamente.

Ad arricchire lo spettacolo interverranno diversi artisti, tra cui Gabriele Manzo, la ballerina Eva Ragozzino e il tenore Carmine De Domenico, la cui esibizione live, accompagnata dai maestri Ciro Perris (chitarra) e Paolo Fagnoni (mandolino) concluderà la cerimonia in un viaggio attraverso le più belle melodie della canzone classica napoletana.

Il "Premio Radici" sarà preceduto da due talk pomeridiani che si terranno presso l'aula consiliare del Comune di Castelvenere: il primo (ore 18.00) sul tema "Falanghina: quale prospettive per lo spumante", durante il quale si confronteranno Maurizio Zanella (vice presidente del Consorzio Tutela del Franciacorta), Libero Rillo (presidente Sannio Consorzio Tutela Vini) e l'assessore all'agricoltura della Regione Campania Nicola Caputo. A seguire (ore 19.00), il talk sul tema "Quale futuro per i piccoli comuni delle terre del Sannio" al quale prenderanno parte Carlo Marino (Presidente Anci Campania), Concetta Nazzaro (docente Economia presso l'Unisannio) e Raffaele Simone (delegato alla Cultura del Comune di Castelvenere). A fare gli onori di casa il primo cittadino Alessandro Di Santo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA