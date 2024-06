Beneficenza, il 9 luglio "Cenando sotto un cielo diverso"

Torna "Cenando sotto un Cielo Diverso", l'evento benefico giunto alla sedicesima edizione che coniuga gusto e solidarietà all'insegna della valorizzazione del territorio campano.

Il 9 luglio a Villa Tony, nel complesso Zeno di Ercolano, si riuniranno oltre 150 chef, pizzaioli, pasticceri e produttori provenienti da tutta Italia. Tra questi, gli chef stellati Michele De Leo, Domenico Iavarone, Ciro Sicignano, Giuseppe Aversa e Luigi Salomone. Decine di aziende e associazioni hanno sposato la causa benefica. "Cenando sotto un Cielo Diverso" non è solo un evento gastronomico, ma un progetto con una triplice mission: sostenere l'associazione "Tra cielo e mare" e le sue attività a favore di persone con disagi psichici e di altra natura; promuovere le bellezze e il potenziale umano della Campania, coinvolgendo eccellenze del settore agroalimentare e location di interesse storico-culturale; far conoscere e apprezzare le eccellenze gastronomiche campane attraverso un'esperienza culinaria di alto livello. L'evento è nato da un'idea della psicologa Alfonsina Longobardi, sommelier ed esperta di food & beverage. Quest'anno, il tema centrale sarà "...c'eravamo una volta!", un invito a riscoprire l'autenticità e la semplicità in un mondo dominato dall'apparire. Il cibo, da sempre elemento di connessione e tradizione, diventa protagonista di un viaggio sensoriale che celebra la Campania, le sue eccellenze gastronomiche e il suo ineguagliabile patrimonio storico-culturale. Oltre ai rinomati chef e ai tanti vip, protagonisti della serata saranno i ragazzi dell'istituto alberghiero "Viviani" di Castellammare di Stabia, l'Ais Comuni Vesuviani, il Consorzio dei vini Penisola Sorrentina DOP, i ragazzi del centro Don Orione di Ercolano, i bambini della cooperativa Rugiada di Castellammare di Stabia.



