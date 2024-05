Cibo gourmet al castello con gin drink di Beppe Vessicchio

Nelle antiche stalle del Castello di Limatola, in provincia di Benevento, nasce Doremì: un fine dining restaurant dallo stile culinario inconfondibile, dove la tradizione incontra le tecniche più moderne. Un nuovo logo pensato come un regno gastronomico, dove gustare le delizie dello chef Giacomo Ignelzi, che lavora da aprile per il nuovo ristorante in apertura e fa uscire dalla sua cucina una vera e propria poesia culinaria. Lo chef si è formato a Milani e Roma per poi decidere di tornare nella sua Benevento dove è nato. Un percorso che negli anni lo ha portato a lavorare al fianco di Paolo Barrale al ristorante Marennà, stella Michelin, per oltre dieci anni. Poi Ignelzi per cinque anni è stato chef executive presso "J Japanese Contemporary" a Napoli e con le sue tre brigate di chef divenne responsabile anche delle sedi di Portici e Sorrento. Da aprile 2024 lo chef ha sposato il progetto della famiglia Sgueglia, con cui ha un forte legame familiare di amicizia e di rispetto e oggi è Chef executive del Castello di Limatola.

Il nome "Doremì" del ristorante è un omaggio al cavallo che ha vissuto qui nel 1700 quando il feudo di Limatola era proprietà dei duchi Gambacorta. Nella sala del ristorante la sua presenza è ricordata dalla ciotola personale, ritrovata nelle mangiatoie dalla famiglia Sgueglia, attuali proprietari del Castello di Limatola.

La proposta culinaria di Doremì mira al connubio tra la tradizione e i profumi del territorio campano e un'eterna ed innovativa ricerca gastronomica, alla scoperta di nuovi sapori.

Tra i sapori anche quello della degustazione di Gin Orchestra Naturae, creato dal maestro musicale Peppe Vessicchio insieme a Tonio Sgueglia. "Ogni cosa che ci circonda - spiega il maestro Vessicchio - che ci comprende, visibile o invisibile che sia, agisce ed interagisce attraverso uno specifico scambio di onde.

Le onde vengono misurate attraverso la loro frequenza, così come usiamo classificare qualunque tipologia del suono. Mi piace quindi pensare che siamo immersi nella più grande Orchestra che esista, quella della Natura, ed è proprio a questo insieme sonoro di superiore armonia che Tonio Sgueglia ed io abbiamo voluto dedicare il composto di questo Gin ispirandoci agli umori del Cilento, in particolare quelli godibili del Castello di famiglia che si impone della sommità del borgo di Rocca". Il cocktail è ispirato dai sapori e gli odori del Castello di Rocca Cilento (SA), di proprietà della famiglia Sgueglia, con carruba, ginepro rosso del Cilento, limoni della costiera, mandarino acerbo cilentano, mirto, alga di finocchietto, che sono i prodotti vanto del territorio cilentano che rientrano nella sfera della dieta mediterranea che ne fanno un drink prezioso e autentico.



