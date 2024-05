10 chef stellati scendono in campo per il Museo Correale

10 chef stellati per i 100 anni del Museo Correale di Terranova di Sorrento con una missione speciale, scegliere un'opera, isperarsi ad essa e realizzare un piatto originale contribuendo così alla raccolta dei fondi per restaurare uno dei beni del Museo. Perché per accedere ai giardini del Museo il 27 maggio, e assaggiare le pietanze, gli invitati dovranno pagare 100 euro.

"L'Arte in Tavola" è l'evento culinario che è riuscito a raccogliere l'eccellenza gastronomica della penisola sorrentina con l'obiettivo di quella artistica e culturale per celebrare l'anno del centenario dall'apertura del Museo Correale di Sorrento.

Un evento che si terrà Lunedì 27 Maggio alle ore 12:30 nel giardino del Museo Correale di Sorrento con l'obiettivo di regalare un'esperienza culinaria di alto livello e di contribuire al progetto "Adotta un'opera" per il restauro di un'opera d'arte del Museo Correale.

Gli stellati sono: l Alfonso Iaccarino del Don Alfonso 1890 che si è ispirato ad una porcellana della manifattura Giustiniani; il Cannavacciuolo Countryside, con lo chef Nicola Somma che ha scelto il "Mulino di Gragnano" di Pitloo per il suo Fusillone ricco di mare, mandorle e quinoa al cardamomo; gli Scampi in salsa all'artemisia, saranno preparati da Mario Affinita del Ristorante Don Geppi che ha trovato ispirazione nella "Maddalena Penitente" di Artemisia Gentileschi; Peppe Aversa. de "Il Buco" che si è ispirato all'opera "Bufali" di Nicola Palizzi; il Lorelei partecipa con Ciro Sicignano, che ha trovato ispirazione nell'Orologio coi satiri; Antonino Montefusco, della Terrazza Bosquet, si è ispiratos alla "Scena di caccia" di David De Konick; lo chef Giuseppe Guida, dell'Antica Osteria Nonna Rosa e lo chef Alfonso Caputo del Ristorante La Taverna del Capitano ispiratosi al Secretaire a dos d'ane" in intarsio sorrentino di Saltovar.

Non mancheranno, ovviamente, i dolci: il primo della chef giapponese Fumiko Sakai, del ristorante Relais Blu che si è ispirata ad una teiera della manifattura di Jingdezhen per la sua bavarese al the nero con pera e ricotta e il secondo dello chef stellato Domenico Iavarone, del nuovo Zest dell'Hotel La Favorita, che proporrà la sua Primavera di Ascione ispirata a "Natura morta con frutti e satiri" del pittore napoletano Aniello Ascione. Tutto accompagnato dal Dubl II edizione di Feudi di San Gregorio, sponsor della manifestazione.

«Coniugare arte e tavola, nella magnifica cornice del rinnovato museo Correale, è una iniziativa che ha l'obiettivo di avvicinare i visitatori a questa struttura, fiore all'occhiello della nostra città e lasciare riscoprire ai cittadini i tanti tesori custoditi, compresa la nuova sezione archeologica.

Il cibo, al pari delle opere, è trasmissione di saperi. Se poi gli "artisti" che realizzano i piatti sono alcuni tra i più apprezzati chef stellati del nostro territorio, e la finalità è quella di raccogliere fondi per il restauro di altre opere d'arte, allora l'evento acquista una valenza di enorme valore culturale» ha detto il sindaco di Sorrento Massimo Coppola.

Il biglietto per partecipare all'evento "L'Arte in tavola" comprende la degustazione di 10 piatti inediti ispirati alle opere d'arte del Museo Correale e l'ingresso in esclusiva nel nuovo Museo Correale di Sorrento appena inaugurato per il suo centenario. È possibile acquistare il biglietto ad un costo di 100 Euro per persona o online sul sito del museo correale oppure in biglietteria del Museo Correale di Sorrento.



