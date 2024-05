Agerola, a Palazzo Acampora sette pizzaioli

L' hanno chiamata "Pizza a Corte" non un caso, la corte è quella del Settecentesco palazzo Acampora di Agerola dove si daranno appuntamento, dal 29 maggio al 18 settembre, sette pizzaioli con la missione di devolvere parte dell'incasso alla HHT Onlus, impegnata nell'assistenza alle persone affette da Telangectasia Emorragica Ereditaria.

Per conoscere in dettaglio le quattro proposte che ciascuno dei sette maestri pizzaioli presenterà, di volta in volta, bisognerà attendere i singoli appuntamenti della rassegna, tutti in programma per il mercoledì sera, a partire dalle ore 20.00 Si inizia il 29 maggio con Errico Porzio e si continua per tutta l'estate, fino al 18 settembre, con Vincenzo Damiano della Pizzeria RO.Vi di Ercolano.

Gli altri appuntamenti saranno con i maestri: Giacomo Garau della Pizzeria Olio e Basilico di Calvi Risorta, il 26 giugno; Gianfranco Iervolino della Gianfranco Iervolino Pizza e Fritti di Ottaviano, il 17 luglio; Vincenzo Capuano, delle omonime pizzerie delle sedi, tra le altre, di Napoli, Milano, Avellino e Sorrento, il 31 luglio; Gianni Senese della Pizzeria Senese di Sanremo, il 28 agosto e Davide Civitiello, dell'omonima Pizzeria in Galleria Navarra a Napoli, l'11 settembre.

Ad accogliere i gourmands e gli appassionati, ci sarà la brigata al completo della locanda La Corte degli Dei.

In abbinamento alle pizze, sarà proposta una selezione delle birre artigianali del Birrificio Sorrento. Sponsor tecnici dell'evento sono: Mulino Caputo, il mulino di Napoli; Sorì dal 1868; Brazzale dal 1784; La Contadina e Forni Izzo.



