Campi Flegrei, annunciato evento "Malanzè Off"

Sarà un viaggio tra Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Napoli e l'isola di Procida la XVII edizione di "Malazè Off" prevista dal 26 al 28 settembre con il progetto Campi Flegrei Active e dieci nuovi eventi diffusi. Ad annunciarlo l'ideatore Rosario Mattera . L'evento di "archeoenogastronomico" prevede visite culturali, degustazioni e cooking class gratuite .

Otium, cultura, gusto e relax in dieci eventi diffusi, con otto itinerari e due incontri enogastronomici prevede degustazioni di prodotti tipici e di vini, cooking class, organizzati in vigneti, visite ai siti archeologici, orti sociali, cantine, ristoranti, ville, masserie, grandi alberghi aperti al pubblico, nei comuni di «Malazè nasce nel 2006 per fare sistema" racconta Mattera "negli anni è cresciuta in modo esponenziale, diventando un luogo di incontro e di confronto, che ha unito migliaia di persone, con l'intento comune di valorizzare e promuovere i Campi Flegrei. L'unione genera delle cose incredibili e pensiamo di esserci riusciti. Da tutta Italia e dall'estero accorrono per partecipare ai nostri eventi, confermando quanto il territorio flegreo sia un grande attrattore turistico. Questo Festival - Lab è un progetto promosso da "Campi Flegrei Active" in partnership con APS Malazè Laboratorio di Comunità».

In mostra ci sono i prodotti tipici: pesce azzurro, cozze, pomodoro cannellino, cicerchie, mandarini, limoni di Procida, Falanghina, Piedirosso Flegrei e tanti altri, la cucina, i luoghi più suggestivi, con i loro patrimonio artistico, archeologico e ambientale. La manifestazione fa parte del progetto "Valorizzazione del Turismo Eno Gastronomico" dell'Agenzia Regionale per il Turismo della Campania ed è cofinanziato dal Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Campania.

«A partire dall'edizione 2024, Malazè è realizzata in collaborazione con "Campi Flegrei Active" il progetto di Destination Management che vede coinvolti gli operatori turistici flegrei - spiega il direttore Giulio Gambardella - Malazè è parte della nostra community e partecipare attivamente alla realizzazione di questa importante iniziativa permette di fare un ulteriore salto di qualità nel mondo del turismo e non solo. Negli anni la manifestazione è diventata infatti un grande laboratorio di idee e di innovazione territoriale».



