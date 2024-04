Benessere mediterraneo: Limone Sorrento IGP al Salone di Menton

La "forza vitale" del Mediterraneo si manifesta a Menton, in Francia, in una delle sue espressioni più simboliche; 5 e il 6 aprile, infatti, il primo Salone Internazionale dell'Agrume propone al Palais de l'Europe della cittadina della Riviera un evento che mette in vetrina gli agrumi europei con la possibilità di poter conoscere ed assaggiare l'essenza mediterranea che essi esprimono. Fra le tipologie rappresentative del grande patrimonio di biodiversità dell'area Mediterranea in mostra il Limone di Sorrento IGP, emblematico valore di benessere, protagonista con il Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP, in rappresentanza di una delle di una delle filiere certificate più famose. Il sistema certificato del Limone di Sorrento, sottoliena una nota, "rappresenta attualmente un aggregato di aziende di livello internazionale ed esprime un'attività il cui valore di fatturato è di circa 40 milioni di euro, con una importante affermazione, sui mercati nazionali ed internazionali, sia del prodotto primario, nella GDO, che di quello trasformato, con il principe dei suoi trasformati - il Liquore di Limone di Sorrento".

Alla due giorni di Menton, il Consorzio di Tutela curerà l'allestimento di un'area espositiva e di degustazione per consentire di apprezzare la qualità, i sapori ed i profumi delle varie eccellenze ottenute dalla lavorazione del prodotto.

L'Ovale di Sorrento, si evidenzia ancora, "ha una trascorso storico lungo più di 400 anni. L'unicità dei suoi sapori e dei profumi che si sprigionano dal succo e dagli oli essenziali, insieme con un'elevata carica aromatica del suo contenuto, hanno valso il riconoscimento dall'Unione Europea fin dal 2001. Ma insieme al riconoscimento per il prezioso agrume della Penisola Sorrentina, i produttori di limoni sono riusciti, prima esperienza in Europa, a tutelare con l'Indicazione Geografica Protetta (IGP), anche il suo derivato principe, il Liquore di Limoni di Sorrento IGP, quello che ormai per tutti è il "limoncello". A maggiore garanzia della sua autenticità per il consumatore, lo stringente disciplinare di produzione prevede, anche, che il famoso "limoncello" debba essere prodotto esclusivamente - nell'areale di produzione dello stesso Limone di Sorrento IGP, cioè la Penisola Sorrentina e Capri".

A Sorrento, come in tutta la costa da Vico Equense, passando per Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Massa Lubrense fino a Capri, il limoncello. si mette in rilievo, "non è una moda, ma una tradizione. Una ricetta che si tramanda da madre in figlio da molte generazioni. Scorze di limoni di Limoni Sorrento IGP, alcol purissimo e sciroppo di acqua e zucchero, senza aggiunta di alcun aroma (né naturale né chimico) o di altra varietà di limone. I quantitativi di Limone di Sorrento IGP certificati nel ultimo anno sono stati pari a circa 35.000 quintali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA