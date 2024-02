A lezione con il pasticcere Antonio D'Aloiso a Sorrento

Come di consuetudine, la kermesse SorrentoOrangeWeek riserva un'attenzione particolare all'alta pasticceria e all'utilizzo della arancia sorrentina nell'arte bianca.

Quest'anno, a condurre i due appuntamenti formativi della terza edizione dell'evento, è stato chiamato il pasticcere barlettano Antonio Daloiso, erede di tre generazioni dell'arte dolciaria, entrato a far parte nel 2014, a soli 25 anni, della prestigiosa Accademia Maestri Pasticceri Italiani (AMPI), ricoprendo il primato del più giovane Accademico.

Il Maestro Daloiso sarà a Sorrento, nei laboratori dell'Istituto Polispecialistico San Paolo, giovedì 7 marzo.

Per l'occasione, condurrà i giovani allievi dell'indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera", nella realizzazione di un dolce da forno inedito: Profumo di Sorrento.

Si tratta di un cake all'arancia di Sorrento con caramello salato all'arancia, per il quale utilizzerà i frutti delle alberature pubbliche, raccolti per iniziativa di Penisolaverde nei Comuni di Sorrento, Massa Lubrense e Piano di Sorrento e le farine di Mulino Caputo, sponsor e sostenitore dell'evento.

Nel pomeriggio, si darà spazio ai foodies e agli appassionati di pasticceria della Penisola, che potranno partecipare al laboratorio coordinato da Daloiso, in programma dalle 14.00 alle 16.30.

Chi volesse partecipare alla lezione pomeridiana, potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, scrivendo all'indirizzo: info@dfcomunicazione.it Per tutti gli aggiornamenti relativi all'evento, è possibile consultare la pagina facebook SorrentoOrangeWeek.



