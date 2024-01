Pizza Day: Giuseppe Vesi, la gourmet ha creato nuovi mercati

"La pizza si è evoluta, accanto a quella tradizionale si sono sviluppati altri mercati che hanno aperto a nuove esperienze, nuove idee". Così Giuseppe Vesi, nella Giornata mondiale della pizza, si esprime sulla sua idea di pizza, che dal 2012 si chiama pizza gourmet. "Grazie alla pizza gourmet, ogni pizzaiolo ha sviluppato la sua idea di artigianalità, esprimendo la sua creatività, creandosi un proprio mercato" afferma.

"La tradizione è la base da cui partire, ma la pizza 2.0 ha creato nuovi mercati che ne hanno decretato il successo, anche a dispetto dei tanti detrattori che non accettavano e non accettano il cambiamento" aggiunge Vesi. "Nella giornata mondiale della pizza, che si celebra in tutto il mondo voglio sottolineare - conclude - quanto il gourmet sia ormai una realtà consolidata, che ha permesso a tanti professionisti di esprimersi e realizzare i propri sogni".



