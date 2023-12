Villaggio Coldiretti:comparto agricolo campano vale 4 mld di Pil

Vale 4 miliardi di Pil il comparto agricolo in Campania. Il dato emerge dal Villaggio nazionale Coldiretti nell'ambito del quale sono stati forniti i dati della filiera: "Un quarto del valore, ossia 1 miliardo di euro, è costituito - hanno detto il presidente e il direttore di Coldiretti Campania, Ettore Bellelli e Salvatore Loffreda - da insalate e quarta gamma mentre 500 milioni derivano dalla mozzarella di bufala campana DOP. Gli altri 3 miliardi si raggiungono con la filiera delle carni, del latte, del vino e dei cereali".

"Anche il dato degli occupati è incoraggiante con 100mila addetti e 7 milioni di giornate lavorative. Ma puntiamo - hanno aggiunto Bellelli e Loffreda - a favorire sempre più l'ingresso di nuovi giovani nel campo dell'agricoltura che oggi è fatta di innovazione tecnologica e di imprese che vincono anche sui mercati esteri. Il sistema agroalimentare campano presenta eccellenze lungo tutta la filiera agricola e della trasformazione alimentare e di questo siamo particolarmente orgogliosi". "Riteniamo rilevante il dato Campano dei prodotti di alta qualità territoriale. Con 29 DOP e IGP riconosciute dall'Unione Europea (oltre alle 29 che riguardano il comparto vitivinicolo con le 4 DOCG, le 15 DOC e le 10 IGT) il comparto - hanno proseguito Bellelli e Loffreda - trova la propria forza dalla grande varietà di produzioni tipiche. Un ulteriore punto di forza della regione è la conformazione del territorio, che ha permesso di generare significative economie di scala e di scopo.

Stiamo lavorando con i Paesi del Mediterraneo e d'Oltreoceano per incidere sempre più sui mercati esteri e favorire l'export ma anche l'integrazione".

Proprio con questo spirito si è svolto oggi, nell'ambito del Villaggio, l'incontro con venti giovani da Paesi africani che hanno intenzione di integrarsi nel mondo produttivo agricolo: "Arrivano - ha detto il direttore Loffreda - da Congo, Mali, Gambia. Attraverso Coldiretti stiamo cercando di offrire loro una opportunità per imparare le nuove tecniche del lavoro agricolo e poi magari riportarle a casa per applicarle anche nel proprio Paese".

Presentato anche, nella terza giornata del Villaggio, il brand "Fatti a Manetta" che racchiude i prodotti realizzati nelle carceri campane, in seguito al protocollo d'intesa tra il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria per la Campania e la Federazione regionale Coldiretti Campania.





