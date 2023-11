Nasce 207 Amaro Locale, con gusti da diverse zone d'Italia

L'amaro visto da tutti come una delle essenze della cultura italiana, che da generazioni accompagna il momento del dopocena, ora si arricchisce di nuovi gusti: la Pernod Ricard Italia lancia infatti a Napoli 207 Amaro Locale, che entra in commercio dopo lunghe prove finalizzate a combinare insieme diversi gusti presi da aree differenti del Paese.

Il nome, spiegano i realizzatori, viene dalla leggenda secondo cui agli inizi del tredicesimo secolo, il frate Domenico Santucci importò 207 bulbi di zafferano dalla Spagna all'Italia.

Santucci era originario proprio di Navelli, in provincia dell'Aquila, dove oggi fiorisce il bulbo più prezioso, lo Zafferano dell'Aquila Dop. Nel caso di 207 Amaro Locale, questo si unisce ad altre tre eccellenze italiane: la menta di Pancalieri del Piemonte, le scorze di arancia dolce di Calabria e i limoni di Sicilia, dando un caratteristico sapore mediterraneo a questo amaro dal sapore fresco e leggero.

"207 Amaro Locale - dice Alessia Ferro, di Pernod Ricard Italia - è una libera espressione del territorio, delle genti, dell'appartenenza e del gusto, attraverso caratteri eleganti e gesti consapevoli. Questo è l'amaro che esprime l'Italia ricca di contraddizioni: è dolce e amaro, unico e di tutti, un nuovo gusto antico, ma con un sapore ricco di storia mai rivelata".

Dalle tinte ambrate, con sfumature tra il miele e l'oro, 207 Amaro Locale presenta sentori erbacei e freschi, con toni agrumati e al palato abbraccia prima i sentori dolci e profondi, per poi chiudersi in una nota balsamica. Da gustare liscio e freddo per esaltare il sapore più balsamico e amaricante, o con qualche cubetto di ghiaccio per godersi la nota più dolce e gourmand dello zafferano, 207 Amaro Locale è anche pensato da bere in purezza, dove ogni sorso rappresenta una diversa esperienza di gusto, con le note aromatiche dello zafferano, che creano un'armonia perfetta con il sentore fresco e dolce degli agrumi. Ma i barman stanno già studiando altri passi, come il "207 Café" con 207 Amaro Locale (60ml), caffè (25ml), orzata (10ml) e ghiaccio che si beve in una coppa martini.



