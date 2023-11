Le "pizze esperienziali" di Galleria Navarra

Galleria Navarra lancia le "pizze esperienziali", rifinite a tavola davanti agli occhi dei commensali. Il locale di piazza dei Martiri, con il maestro pizzaiolo Davide Civitiello, vuole imporre un nuovo modo di mangiare la pizza, per dare valore a ogni singolo ingrediente utilizzato, non più quindi soltanto un modo veloce e pratico per calmare l'appetito, ma una vera e propria esperienza. La pizza di Civitiello è fatta seguendo le regole del disciplinare ma con un guizzo contemporaneo. La Margherita è proposta in diverse declinazioni: Napoletana Antica, Verace, Vesuviana, Pomodora.

Gli chef Antonio Sorrentino e Alexander Vollaro propongono un menù all'insegna della più genuina tradizione gastronomica partenopea. La Pasta, patate e provola, la Genovese e lo Scarpariello Navarra sono i piatti rielaborati con un twist più contemporaneo. Un menù attento alla stagionalità delle materie prime: piatti tipici di mare e di terra si alternano con un rimando costante alla cucina napoletana più verace. Icona del nuovo menu di Galleria Navarra è la Pasta, patate e provola, a cui gli chef danno il proprio tocco personale con l'aggiunta di prosciutto croccante e una foglia di basilico fresco. "La pasta e patate - afferma Antonio Sorrentino, executive chef della Galleria Navarra - è un piatto di umili origini che nel nuovo menù di Galleria Navarra si riappropria del suo spazio. Cucinare questo piatto non è una cosa da poco a Napoli, è infatti fondamentale dare la giusta consistenza perché la pasta e patate perfetta deve essere 'azzeccata': la consistenza del piatto non deve essere affatto brodosa ma densa e ben amalgamata".



