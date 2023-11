"Verso del vino. Verso divino", in un libro calici e poesia

Un viaggio alla scoperta del vino attraverso la poesia di tutti i tempi, dai lirici greci alla letteratura contemporanea. E' questo il percorso del libro "Verso del Vino. Verso divino", scritto da Marianna Ferri e Ottavio Costa ed edito da Rogiosi, che verrà presentato domani alle 18 in una conversazione al Gran Caffé Gambrinus, uno dei luoghi tradizionali di un calice e lunghe conversazioni letterarie a Napoli.

I curatori del libro conducono nelle pagine il lettore in una esplorazione che unisce il piacere del vino all'ispirazione narrata nei versi nella Grecia degli antichi lirici, nella Roma antica, nell'Italia dei tanti stati che percorrevano il gusto di vini diversi e di letterature indirizzate dalle diverse tradizioni culturali dei regnanti, fino all'unità del Paese e alla cultura che, come il vino, resta legata alle tradizioni di ciascun territorio ma sa mescolarsi. Ciascun brano poetico domani sarà accompagnato da opportuni "consigli per la degustazione", ovvero brevi commenti e indicazioni per gustare al meglio, sorseggiando un buon vino, i versi proposti.

L'abbinamento continua con le suggestioni di quadri altrettanto evocativi delle tante combinazioni che il mondo del vino intreccia con l'arte e la letteratura. A spiegarlo, con l'intervento di Alessandro Ciambrone, autore della copertina del libro, e la moderazione del giornalista Carmine Maione, saranno gli autori Marianna Ferri, giornalista, e Ottavi Costa, architetto. Due voci che vengono da mondi diversi ma seguono insieme la strada di vino e verso poetico. Ferri, che è anche sommelier del vino e dell'olio, lavora all'Ufficio Stampa della Regione Campania e ha avuto responsabilità nelle Universiadi Napoli 2019 e di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, oggi è responsabile della redazione dell'Ecosistema Digitale della Cultura della Regione Campania e cura la comunicazione della Regione nell'ambito di manifestazioni tra cui Vinitaly.

Costa, pur essendo architetto, ha dedicato la sua vita alla lettura, realizzando per la RAI, come autore e regista televisivo, svariati documentari sui temi dei Beni Culturali e Ambientali della Campania dai Campi Flegrei a Capri ai Gigli di Nola, dedicando come attore quarant'anni alla radiofonia RAI.





