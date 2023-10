Rubino (Kimbo), la tazzina perfetta è anche questione di fisica

"Era necessario che il caffè parlasse di cultura, che qualcuno lo spiegasse in un modo diverso da come siamo abituati a sentirne parlare. E' importante che venga spiegato in tutti i momenti chimici e fisici che poi permettono di avere un buon caffè in tazza". Lo ha detto Mario Rubino, presidente di Kimbo, azienda leader in Italia e nel mondo nella produzione di caffè di altissima qualità, in occasione dello spettacolo/evento al teatro Bellini di Napoli 'A Lezione di Caffè con La Fisica che Ci Piace' con il professore Vincenzo Schettini.

Un progetto che, ha spiegato scherzosamente Rubino, nasce da lontano: "Dal mio rimando in fisica in seconda liceo al classico, ora mi voglio riscattare in un momento in cui abbiamo trovato - sottolinea - qualcuno come il professor Schettini che spiega in modo semplice e comprensivo e così finalmente potrò dirmi edotto anche nel campo della fisica". Una collaborazione che ha preso il via a Napoli e che nelle intenzioni di Kimbo e di Schettini sarà il primo di tanti eventi. "Speriamo - ha concluso il presidente Rubino - di poter toccare vari teatri in Italia e di portare la cultura del caffè in tutta Italia così che la gente possa affezionarsi a un'idea diversa del caffè rispetto a quella della sola tazzina, sapendo che è il frutto di un processo molto più complicato".



