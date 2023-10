A 50 Kalò Roma di Ciro Salvo quinta edizione dei TheFork Awards

E' il 50 Kalò Roma di Ciro Salvo il vincitore della quinta edizione dei TheFork Awards, premio assegnato da TheFork alle migliori nuove aperture e gestioni dell'ultimo anno.

Il locale capitolino del piazzaiolo napoletano si è assicurato il premio People Chioice nazionale, vale a dire quello assegnato dai voti popolari degli utenti di TheFork. Ciro Salvo, figlio d'arte, è noto per la qualità dei suoi impasti e per le pizze più creative preparate con i migliori prodotti di stagione.

Premiati anche i fratelli Capitaneo che con il loro Verso, affacciato su Piazza del Duomo a Milano, sono risultati i più votati al nord. Lo chef Marco Ambrosino, dopo aver chiuso la sua parentesi milanese, ha fatto incetta di riconoscimenti con il nuovo locale Sustanza aperto a Napoli, che si è visto assegnare il People Chioce Award per il Sud Italia e anche il premio speciale "Ricerca" per aver portato sotto il Vesuvio il suo mirabile lavoro di esplorazione delle radici della cucina mediterranea.

Fra i premi speciali molti riconoscimenti sono andati a ristoranti di Roma, a testimoniare l'effervescenza e l'entusiasmante momento che sta vivendo la ristorazione della capitale, con tante nuove insegne - Orma, Bianca Trattoria, oltre al già citato 50 Kalò - che si propongono all'attenzione dei clienti e delle critica gastronomica.

I The Fork Award sono assegnati ai ristoranti, e rispettivi chef, aperti o con una nuova gestione negli ultimi 12 mesi segnalati da una giuria di 54 Top Chef coinvolti da Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d'autore.



