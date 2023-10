Chef delle emergenze "Noi, sempre pronti con mezzi e uomini"

Al fianco di chi soffre con l'offerta di piatti idonei ad un'utenza diversificata, l'allestimento di mense da campo, la preparazione e distribuzione di pasti nel rispetto delle norme igienico sanitarie. E' la mission della Federazione italiana cuochi - Dipartimento Solidarietà Emergenze della Campania presente anche quest'anno alla V edizione di Eruzioni del Gusto, evento culturale ed espositivo sull'enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d'Italia aperto al pubblico, promosso dall'associazione culturale ORONERO - Dalle scritture del fuoco in programma fino al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, tra Portici e Napoli. Con Fic-Dsa stanno lavorando a Eruzioni del Gusto gli chef dell'Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Provinciale Cuochi Napoli e colleghi provenienti da molte regioni italiane: insieme preparano piatti nella 'Cucina Italia', struttura ristorativa tecnologica per le emergenze in grado di essere trasportata e utilizzata su tutto il territorio nazionale per situazioni di emergenza realizzata in collaborazione col Dipartimento di Protezione Civile.

"Siamo abituati ad essere pronti con mezzi e risorse umane in momenti di necessità" ha detto il presidente della Fic Rocco Pozzulo "Durante gli eventi, come Federazione siamo al fianco di fiere nazionali: è nel nostro dna dare una mano quando si parla di produzioni tipiche, per valorizzarle. Anche perché, per quel che riguarda l'Italia, in questo momento, notiamo che il turista viene qui per mangiare prevalentemente prodotti e piatti tipici.

Per la Fic, in primis ci sono le produzioni locali e la cucina regionale che forma l'ossatura di quella nazionale". Nella quattro giorni, molto apprezzati dal pubblico gli show cooking, la lavorazione delle materie prime e dei prodotti che finiscono nei piatti sulle nostre tavole.

"L'impegno professionale e umano degli chef Fic-Dse è ripagato dall'apprezzamento dei visitatori che si recano qui non solo per degustare, ma anche per conoscere le attività di tanti uomini e donne impegnati in prima fila nelle emergenze. Eruzioni del Gusto è anche questo: far conoscere l'importanza dell'impegno sociale e civile al fianco di chi ha necessità" ha detto Carmine Maione presidente di Oronero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA