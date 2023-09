'I love Fruit & Veg From Europe':sana alimentazione e più export

Campania e Puglia capofila della produzione e della promozione di frutta e verdura nell'UE con il programma "I Love Fruit & Veg From Europe", sostenuto dalle organizzazioni Agritalia, AOA, La Deliziosa, Meridia, Terra Orti e cofinanziato dalla Commissione Europea, che ha l'obiettivo, è stato spiegato in un incontro a Roma, "di promuovere, in Italia e all'estero, l'acquisto e il consumo consapevole di ortofrutta europea di qualità, anche nelle versioni biologiche e DOP/IGP, per un'alimentazione più sana e, nel contempo, più sicura e sostenibile". I dati illustrati da Emilio Ferrara, direttore di Terra Orti, e Gennaro Velardo, direttore AOA, che rappresentano i produttori campani e in particolare del Salernitano, sono confortanti: l'export italiano di frutta e verdura relativo ai primi 5 mesi del 2023 è stato pari a 2,3 miliardi di euro, segnando una crescita del 9,5% rispetto ai 2,1 miliardi nello stesso periodo del 2022. Sono i dati International Trade Centre evidenziati dal programma "I Love Fruit & Veg From Europe".

"Uno dei motivi per cui l'export è aumentato - ha spiegato Ferrara - è perché alla qualità del prodotto italiano si associa la percezione che si tratta del prodotto più sicuro d'Europa, e il prodotto europeo è il più sicuro del mondo". Il programma "I Love Fruit & Veg From Europe", che "raggiunge la sensibilità di milioni di consumatori in tutta Europa, incentivando il consumo di frutta e verdura anche attraverso la corretta informazione", ha evidenziato i numeri in crescita, sulla scia dell'ottimo trend registrato dall'Unione Europea, che è passata da un export di frutta e verdura di 46,51 miliardi di euro nel 2021 a 48,97 miliardi nel 2022 (+5,3%), e che ha visto l'Italia pesare con 5,26 miliardi.

"Raccontiamo in giro per l'Europa del consumo consapevole dell'ortofrutta - ha ribadito Velardo - che considera non solo il prezzo e la qualità di frutta e verdura, ma anche l'impatto ambientale e la salvaguardia della salute, grazie a un attento lavoro di studio e ricerca da parte produttori".

A dimostrare l'appeal dei prodotti ci hanno pensato due professionisti napoletani: il bar tender Mirko Lamagna e il sommelier Stefan Wagner con due dimostrazioni dedicate ai cocktail e ai vini. La prima è stata all'insegna della "mixology gourmet", la miscelazione dei drink con tecniche di alta cucina e di alta pasticceria, con la realizzazione del cocktail "Love grape" a base di uva e il "Love prickly pera" con fichi d'India, ideati per il programma "I Love Fruit & Veg From Europe". Nella seconda è stato illustrato come abbinare vini e piatti a base e verdura. Punto fermo del programma è mettere al centro la salute e il benessere dei consumatori che in maniera sempre maggiore apprezzano e sostengono, tramite gli acquisti, la frutta e la verdura di stagione Made in Europe e in particolare Made in Italy.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA