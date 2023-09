Istituita la de.co. per rilanciare territorio aree interne

"Approvando alla unanimità il regolamento per l'istituzione della denominazione comunale di origine (de.c.o.) il consiglio comunale di Circello avvia un'azione efficace per difendere e promuovere con orgoglio la sua eredità culinaria. Un'occasione per rilanciare le tradizioni culinarie e i prodotti (salumi e formaggi) delle aree interne".

Lo rende noto il sindaco Gianclaudio Golia. "Il Comune di Circello, attraverso la certificazione De.Co. - dice il sindaco - desidera sottolineare l'origine locale dei prodotti, preservarne la composizione autentica e garantire ingredienti di alta qualità ai produttori e ai consumatori. De.Co. significa infatti avere non solo una garanzia di autenticità ma rappresenta anche uno strumento di marketing territoriale". Il vicesindaco Gabriele Iarusso, firmatario della proposta, aggiunge che " è proprio attraverso queste certificazioni che il 'prodotto territoriale' agroalimentare e/o enogastronomico di Circello acquisisce una nuova identità sul mercato, comunicando il patrimonio culturale ed ambientale del territorio ben oltre i confini locali e regionali". "Questa iniziativa - conclude Golia - non solo incanala l'orgoglio e la dedizione della comunità verso le proprie tradizioni, ma trasforma anche le prelibatezze locali in vere e proprie ambasciatrici del territorio".



