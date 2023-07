'Viaggiare per gustare' tra sapori e turismo slow

I vini delle venti regioni d'Italia. L'enoturismo come fenomeno sempre più diffuso in tutte le stagioni. Le degustazioni dei prodotti delle terre vulcaniche. E' la V edizione di Eruzioni del Gusto in programma dal 27 al 30 ottobre 2023 al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa tra Portici e Napoli, evento culturale ed espositivo sull'enogastronomia e le eccellenze delle terre vulcaniche d'Italia dedicato agli operatori del settore e aperto al pubblico, promosso dall'associazione culturale Oronero - Dalle scritture del fuoco, in collaborazione con la Regione Campania.

Tema scelto per quest'anno è 'Viaggiare per gustare', un'occasione per mettere in mostra al pubblico l'enogastronomia italiana e la Campania vetrina internazionale dell'enoturismo, coniugando le bellezze artistiche e culinarie con il viaggio slow in treno, all'indomani della presentazione, a cura del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Treni Turistici Italiani un'offerta di servizi ferroviari pensati per un turismo di qualità e sostenibile volto alla scoperta dei luoghi italiani.

La V edizione trova espressione concreta anche nel numero: cinque sono i piatti campani in mostra sulle tavole, insieme ai Consorzi di Tutela dei vini delle cinque province campane, le ricchezze vulcaniche dei cinque continenti.

"L'evento sarà preceduto da attività off con degustazioni di bollicine e vini delle terre vulcaniche a partire dal Vesuvio passando per Ischia e Campi Flegrei con lo sguardo rivolto al mondo della fertilità vulcanica", dice il presidente di Oronero Carmine Maione.

"Nei quattro giorni a Pietrarsa i grandi viticoltori, produttori, ristoratori e buyers si daranno convegno incontrando un pubblico sempre più variegato e interessato al segmento del turismo enogastronomico in continua crescita che, negli ultimi anni, anche in Campania registra numeri importanti", conclude.





