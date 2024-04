Cibus, le patatine D'Amo scelte come prodotto innovativo

Le patatine D'Amo scelte come prodotto innovativo tra oltre mille prodotti selezionati dalla giuria tecnica del Cibus di Parma in programma dal 7 al 10 maggio 2024: il prodotto nasce dalla collaborazione di due imprenditori affermati e con alle spalle aziende consolidate, come l'abruzzese Danilo D'Amario della Pan Ducale e il lucano Paolo Moliterni della Bontà Lucane.

L'idea di lanciare una patatina non fritta, con una vasta gamma di gusti per tutti i palati, senza glutine, allergeni, lattosio e grassi saturi, nasce dopo uno studio attento e mirato del mercato che è sempre alla ricerca di prodotti sani e gustosi.

"Siamo molto felici di essere in questa esclusiva vetrina - hanno dichiarato i due imprenditori - all'interno del padiglione 7 della prossima edizione di Cibus". Forti di una linea produttiva rivoluzionaria, servendosi anche di materie di prima e altissima qualità, D'Amario e Moliterni sono particolarmente entusiasti della scelta che la giuria tecnica della manifestazione di Parma ha fatto sul prodotto considerandolo non solo innovativo, ma anche di grande valore commerciale e in linea con la domanda del mercato la cui espansione e la cui domanda di qualità sono sempre più crescenti.



