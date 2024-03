'Una favola di tavola', in tv menu da sogno per ogni occasione

Una sinergia abruzzese per creare un menu da sogno in occasioni particolari direttamente a casa propria: è quella tra Rustichella d'Abruzzo, protagonista con la sua pasta e tanti prodotti novità, e l'imprenditrice Francesca Caldarelli, che fanno squadra nel programma tv in 'Una Favola di tavola' su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, tivùsat Canale 53, in onda ogni mercoledì alle 21.

Il programma, in sei puntate, è ospitato dai ristoranti 'The Dome' e 'Penelope a casa' di Milano, entrambi di gestione della Caldarelli. Ad affiancare Francesca, il suo team di collaboratori: Andrea Mattiucci, executive chef e Orazio Carosone, bar manager - entrambi abruzzesi - insieme a Flavia Moccia, pastry chef e Domenico Costantino, restaurant manager.

Ogni puntata è dedicata ad un tema diverso: il pranzo della domenica, la merenda dei bambini, il brunch, la cena romantica, il buffet glam e l'aperitivo. Tanti trucchi non solo sulle ricette, per chi non è un mago ai fornelli e non ha tempo di seguire preparazioni articolate. Consigli pratici, veloci, ma anche economicamente accessibili, per stupire gli ospiti in ricorrenze particolari e in piccoli momenti speciali in famiglia; suggerimenti anche su come allestire la tavola in modo elegante e raffinato.

Non mancherà un tocco di Abruzzo durante la preparazione delle neole abruzzesi, cialde dolci cotte sul ferro, nella ricetta della pasta al forno tradizionale e nei piatti decorati a mano, tipici della regione.

"Un programma originale - spiega la titolare del pastificio Stefania Peduzzi - fresco e pieno di idee: abbiamo accolto questa opportunità perché amiamo le novità, sperimentare e poi da Francesca non ci si può che sentire a casa, per le nostre origini condivise, la nostra azienda ha sede in Abruzzo e perché a entrambe piace raccontare ciò che è bello. Abbiamo scelto di portare sullo schermo prodotti nuovi, giocando con i colori e i sapori, con la voglia di regalare una tavola diversa in grado di emozionare e di appassionare".



