'Il mare a tavola', nel piatto la tradizione marinara abruzzese

Promuovere il pescato locale e la consumazione di prodotti ittici a miglio zero, facendoli conoscere a un pubblico sempre più ampio: era l'obiettivo, pienamente raggiunto, del cooking show "Il mare a tavola", organizzato nello scorso fine settimana dal Flag Costa di Pescara insieme all'Accademia della Cucina Teramana e con la collaborazione della Confesercenti Pescara e della Cantina Bosco. Un'occasione per un ritorno sensoriale alle tradizioni locali, grazie alle mani del presidente del Flag Claudio Lattanzio, che per i circa cinquanta partecipanti ha realizzato un piatto di tipici spaghetti alle vongole, e alle arti culinarie di Noemi Pica, dell'Accademia della Cucina Teramana, che ha preparato un brodetto di pesce. Ad accompagnare l'assaggio dei piatti i vini della Cantina Bosco, partner dell'iniziativa, scelti e illustrati dalla sommelier Anna Ricciutelli. Il Flag (acronimo di Fisheries Local Action Group) è un Gruppo di Azione Locale nel quale operano soggetti pubblici e privati dei settori pesca e acquacoltura, ma anche artigianato, commercio e turismo, insieme a rappresentanze della società civile della filiera della pesca.

"Questo cooking show - ha spiegato Lattanzio - rientra esattamente nella strategia di sviluppo del Flag Costa di Pescara, che va nella direzione di promuovere il pescato locale e la consumazione di prodotti ittici a miglio zero". Noemi Pica dà un'immagine precisa dell'Accademia della Cucina Teramana, un gruppo che "ha più di 10 anni e oltre 80.000 membri. Siamo tutti cuochi casalinghi e proponiamo sempre piatti tipici della provincia e della regione. Il nostro scopo è custodire queste tradizioni all'interno delle nostre famiglie e in quelle di quanti ci seguono, per mantenere vivi i ricordi dell'infanzia di ognuno di noi attraverso i profumi dei piatti della domenica."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA